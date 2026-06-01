Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin Leao teklifi belli oldu! Transferde Galatasaray da rakip

Fenerbahçe ile ismi transfer iddialarında anılan Rafael Leao hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını sarı-lacivertlilerin teklifinin detaylarını aktarırken transferde Galatasaray'ın da rakip olduğunu öne sürdü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe için dün İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, sarı- lacivertlilerin, Milan'dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leao için girişimlere başladığını ve Portekizli oyuncuya net olarak 10 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.

Haberin içeriğinde Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu ve maaşın yanı sıra Leao'ya başarı bonusları da teklif edildiği bilgisi paylaşıldı. Ancak Fenerbahçe bu transferde yalnız değil.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Çizme medyası, Galatasaray'ın da Leao'yla ciddi şekilde ilgilendiğini duyururken, Premier Lig'den başta Manchester United olmak üzere birkaç kulübün oyuncu hakkında Milan'dan bilgi aldığını yazdı.

İtalyanlar, oyuncunun önceliğinin İngiltere olduğunun altını çizse de en ciddi tekliflerin Türkiye'den olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için kıyasıya bir rekabet içinde olmasının da Milan'ı memnun ettiği belirtiliyor.

LEAO: HER ŞEYİMİ VERDİM

Leao, Milan'dan ayrılacağını şu sözlerle açıkladı: "Milan'da verebileceğim her şeyi verdim.

Benim çok gelişmeme yardımcı olan ve zor anlarımda beni destekleyen bir kulüptü. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım.

Tabii ki herkesin hayalleri ve hedefleri var; yeni bir ligde yeni bir meydan okuma istiyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi.

10 GOLÜ VAR

Geride bıraktığımız sezonda teknik direktör Massimiliano Allegri'yle sorunlar yaşayan Rafael Leao, Milan formasıyla Serie A'da 29, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 31 maça çıktı. Portekizli, 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

