Fenerbahçe'nin Leao teklifi belli oldu! Transferde Galatasaray da rakip
Fenerbahçe ile ismi transfer iddialarında anılan Rafael Leao hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını sarı-lacivertlilerin teklifinin detaylarını aktarırken transferde Galatasaray'ın da rakip olduğunu öne sürdü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 06:50
İtalyanlar, oyuncunun önceliğinin İngiltere olduğunun altını çizse de en ciddi tekliflerin Türkiye'den olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için kıyasıya bir rekabet içinde olmasının da Milan'ı memnun ettiği belirtiliyor.
LEAO: HER ŞEYİMİ VERDİM
Leao, Milan'dan ayrılacağını şu sözlerle açıkladı: "Milan'da verebileceğim her şeyi verdim.
Benim çok gelişmeme yardımcı olan ve zor anlarımda beni destekleyen bir kulüptü. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım.
Tabii ki herkesin hayalleri ve hedefleri var; yeni bir ligde yeni bir meydan okuma istiyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi.
10 GOLÜ VAR
Geride bıraktığımız sezonda teknik direktör Massimiliano Allegri'yle sorunlar yaşayan Rafael Leao, Milan formasıyla Serie A'da 29, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 31 maça çıktı. Portekizli, 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
