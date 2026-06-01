Galatasaray'ın transfer planlaması ortaya çıktı! O mevkilere takviye yapılacak

Galatasaray'da bu hafta iki senelik yeni sözleşme imzalaması beklenen teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonun planlamasını hazırladı. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte G.Saray'da resmi olarak transfer çalışmalarına start verildi. Çok sayıda isimle temaslarda bulunan sarı-kırmızılılarda takıma minimum 5 takviye yapılması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda, mutlaka destek verilmesi gereken bölgeleri belirleyip talepte bulundu. Bu sezon ilk olarak orta sahaya takviye yapılmasına karar verildi. Lucas Torreira'nın yanına doğrudan ilk 11'de forma giyecek bir oyuncu isteyen Okan Buruk, duruma göre 10 numara ya da bir orta saha daha istedi. Savunmada da Abdülkerim'e iyi bir alternatif arayan Cimbom, Noa Lang'ın ayrılığını da bir kanatla dolduracak. ICARDI GİDERSE FORVET GELECEK Eğer Icardi ayrılırsa bir de yedek forvet takıma dahil edilecek. Takımdan ayrılacak oyunculara göre transfer sayısında artış yaşanabileceği öğrenildi.