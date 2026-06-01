A Milli Takımımız sahaya iniyor! İşte Montella'nın Kuzey Makedonya maçı 11'i
A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Milliler ilk hazırlık provasında bugün Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi tüm önemli detayları haberimizde sizler için derledik...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 10:40
FIFA 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler hazırlıklarını sıklaştırmaya başladı.
Bir süredir Riva'da çalışmalarını sürdüren Ay-Yıldızlılar, ilk hazırlık maçına bugün Kuzey Makedonya karşısında çıkmaya hazırlanıyor.
Chobani Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sakatlıkları bulunan bazı isimleri dinlendirmeyi planlıyor.
İKİNCİ MAÇ ABD'DE
İki ülke bugüne kadar 4'ü resmi, 4'ü de özel olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler 5 galibiyet alırken, Kuzey Makedonya ise 1 kez kazandı.
2 mücadele ise berabere sona erdi. Ayrıca A Milli Takım tarihindeki 650. maçına çıkacak.
Ay-Yıldızlılar, son hazırlık maçını Venezuela ile yapacak. Mücadele 7 Haziran'da, turnuvaya da ev sahipliği yapacak ABD'de oynanacak.