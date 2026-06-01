Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan transferde orta sahaya 40 milyon euro'luk yıldız!

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bruno Fernandes transferinden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İspanyol yıldıza yöneldi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 11:38
Devre arasında Bruno Fernandes için nabız yoklayan Galatasaray, yeni sezon planlamasında üst düzey orta saha takviyesine öncelik veriyor.

Manchester United'da kalması kesinleşince Bruno Fernandes defterini kapatan sarı-kırmızılılar, PSG'den Fabian Ruiz'in durumunu yakından takip ediyor.

PSG ile üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fabian Ruiz'in 1 yıl sözleşmesi kaldı.

Fransızlar'ın 30 yaşındaki İspanyol orta sahayla yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre Fabian Ruiz sözleşmesini uzatmazsa Galatasaray devreye girecek ve şartlarını zorlayacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla 34 resmi maça çıkan Fabian Ruiz, 2 gol ve 5 asist ile takımına katkı sağladı.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

ispanya milli takımı ile 41 resmi maça çıkan 30 yaşındaki orta saha 6 golün altına imzasını attı.

40 MİLYON EURO!

Fabian Ruiz'in güncel piyasa değeri ise 40 milyon reuro olarak gösteriliyor.

