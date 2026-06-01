Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos için resmi açıklama!
Fenerbahçe'den sezon başında İtalya'nın Como takımına kiralanan Diego Carlos'un geleceği netleşmeye başladı. Como Sportif Direktörü Carlalberto Ludi, Brezilyalı savunmacının durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 15:35
24/25 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer edilen fakat sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Diego Carlos hakkında dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
Sezon başında İtalyan kulübü Como'ya kiralanan Brezilyalı stoper ile ilgili Serie A ekibinin Sportif Direktörü Carlalberto Ludi İtalya'da yayın yapan bir radyoya konuştu.
Takımın, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi vizesi almasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren ve transfer çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydeden Ludi, "İtalyan pazarını araştırıyoruz, hatta son yıllarda da araştırdık ancak bazı hamlelerimiz beklediğimiz kadar başarılı olmadı.
Eğer ihtiyaç duyduğumuz oyuncuları yurt dışında bulursak aynı çizgide ilerlemeye devam edeceğiz.
DIEGO CARLOS HAKKINDA
Pirola iyi bir oyuncu ve onu uzun zamandır tanıyoruz. Ancak şu anda isimler ikinci planda. Devam eden herhangi bir görüşme yok. Türkiye'deki kulübüne dönen Diego Carlos'un durumunu takip ediyoruz. Ayrıca Kempf'in sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yürütüyoruz. Birçok farklı seçeneği değerlendiriyoruz." dedi.
PERFORMANSI
Bu sezon Como formasıyla 31 maçta görev alan 33 yaşındaki stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında sona eren Carlos'un piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.