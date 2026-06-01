CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den sezon başında İtalya'nın Como takımına kiralanan Diego Carlos'un geleceği netleşmeye başladı. Como Sportif Direktörü Carlalberto Ludi, Brezilyalı savunmacının durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 15:35
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos'un için resmi açıklama!

24/25 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer edilen fakat sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Diego Carlos hakkında dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos'un için resmi açıklama!

Sezon başında İtalyan kulübü Como'ya kiralanan Brezilyalı stoper ile ilgili Serie A ekibinin Sportif Direktörü Carlalberto Ludi İtalya'da yayın yapan bir radyoya konuştu.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos'un için resmi açıklama!

Takımın, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi vizesi almasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren ve transfer çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydeden Ludi, "İtalyan pazarını araştırıyoruz, hatta son yıllarda da araştırdık ancak bazı hamlelerimiz beklediğimiz kadar başarılı olmadı.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos'un için resmi açıklama!

Eğer ihtiyaç duyduğumuz oyuncuları yurt dışında bulursak aynı çizgide ilerlemeye devam edeceğiz.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos'un için resmi açıklama!

DIEGO CARLOS HAKKINDA

Pirola iyi bir oyuncu ve onu uzun zamandır tanıyoruz. Ancak şu anda isimler ikinci planda. Devam eden herhangi bir görüşme yok. Türkiye'deki kulübüne dönen Diego Carlos'un durumunu takip ediyoruz. Ayrıca Kempf'in sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yürütüyoruz. Birçok farklı seçeneği değerlendiriyoruz." dedi.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos'un için resmi açıklama!

PERFORMANSI

Bu sezon Como formasıyla 31 maçta görev alan 33 yaşındaki stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında sona eren Carlos'un piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte dev derbi öncesi tüm detaylar! İşte dev derbi öncesi tüm detaylar! 15:17
G.Saray'da Sallai için flaş karar! G.Saray'da Sallai için flaş karar! 15:01
A Milli Takım sahada! A Milli Takım sahada! 13:28
Dursun Özbek mazbatasını aldı! Dursun Özbek mazbatasını aldı! 13:05
F.Bahçe ceza alacak mı? Hakan Safi açıkladı! F.Bahçe ceza alacak mı? Hakan Safi açıkladı! 12:45
İşte Aziz Yıldırım'ın stoper listesi! İşte Aziz Yıldırım'ın stoper listesi! 12:16
Daha Eski
Hakan Safi ünlü teknik adam ile yine görüşecek! Hakan Safi ünlü teknik adam ile yine görüşecek! 12:08
G.Saray'dan transferde 40 milyon euro'luk yıldız! G.Saray'dan transferde 40 milyon euro'luk yıldız! 11:38
İşte Montella'nın Kuzey Makedonya maçı muhtemel 11'i! İşte Montella'nın Kuzey Makedonya maçı muhtemel 11'i! 10:40
Beşiktaş'a Pavlidis müjdesi! Beşiktaş'a Pavlidis müjdesi! 10:03
Mertens G.Saray'a geri mi dönüyor? Mertens G.Saray'a geri mi dönüyor? 09:50
F.Bahçe'de flaş gelişme! Mert Hakan... F.Bahçe'de flaş gelişme! Mert Hakan... 09:31