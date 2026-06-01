Galatasaray'da yıldız ismin 20 milyon Euro'nun altına satılması yasak!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak pek çok taliplisi olan o futbolcu için yönetimden radikal karar geldi. Alınan karar doğrultusunda futbolcu için 20 milyon Euro'nun altına kesinlikle pazarlığa gidilmeyecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 15:02
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu da başarılı bir şekilde tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı.
Okan Buruk önderliğinde üst üste 4. kez lig şampiyonluğunu yaşayan Cimbom'u transferde hareketli günler bekliyor.
Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcu için yönetimden radikal karar geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un görev verdiği her mevkide elinden gelenin en iyisini yapan Roland Sallai, İngilizler tarafından yakından takip ediliyor.
Tottenham, Hull City ve Nottingham Forest'ın istediği Macar oyuncu için yönetim 20 milyon Euro'nun altına inmeyecek.
Futbolcu ile ilgili gelişmeler, sarı-kırmızılı camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor.