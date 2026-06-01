Milli maç ne zaman? Türkiye - Kuzey Makedonya canlı yayın!

A Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlık dönemi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. İstanbul Chobani Stadyumu (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) ev sahipliğinde oynanacak olan heyecan dolu müsabaka, 1 Haziran 2026 Pazartesi (bu akşam) saat 20.30'da başlayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 13:28
Türkiye - Kuzey Makedonya maçı canlı anlatım linki!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği hazırlık maçında Türkiye, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde en çok aranan sorular ise "Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" oldu. A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesi önemli bir prova niteliği taşıyan bu karşılaşmada hem yeni oyuncuları deneyecek hem de taktiksel hazırlıklarını sürdürecek.

ATV CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ VE ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİSİ

Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık karşılaşması, yayın hakları gereği ATV kanalından naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar, televizyon başından ATV kanalını takip edebilecekleri gibi, kanalın resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de "ATV canlı izle" seçeneğiyle mücadeleyi kesintisiz seyredebilirler.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: UĞURCAN, MERT, OZAN, ABDÜLKERİM, EREN, İSMAİL, ORKUN, İRFAN CAN, YUNUS, ARAL, DENİZ

Kuzey Makedonya: DIMITREVSKI, MUSLIU, VELKOSKI, ZAJKOV, JANKULOV, ALIMI, BARDHI, ALIOSKI, MIOVSKI, ELMAS, RASTODER

SAKATLIĞI BULUNAN OYUNCULAR

Millilerde Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavilerine devam edildi. Hakan Çalhanoğlu antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Kerem Aktürkoğlu ise düz koşulara başladı.

