Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe U19 Takımı, UEFA Youth League'de mücadele etme hakkı kazandı!

Göztepe U19 Takımı, UEFA Youth League'de mücadele etme hakkı kazandı!

Göztepe U19 Takımı, Türkiye şampiyonu olarak 2026-2027 sezonunda UEFA Youth League'de mücadele etme hakkı kazanırken, sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncuları da turnuva boyunca sergiledikleri performanslarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 10:45
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 10:45

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Romulo'yu rekor bonservis bedeliyle satan sarı-kırmızılılar, Dennis ve Juan gibi genç oyuncuları da vitrine çıkarmayı başardı.

Sport Republic yönetiminde birçok ülkede futbolcu izleme ağına sahip olan Göztepe'nin bu kez altyapıya yaptığı yatırımlar ön plana çıktı. Göztepe U19 Takımı, Türkiye şampiyonu olarak 2026-2027 sezonunda UEFA Youth League'de mücadele etme hakkı kazanırken, takımın genç oyuncuları da sergiledikleri performanslarla dikkatleri üzerine çekti.

Sport Republic'in futbolcu izleme komitesinin çalışmaları sonucunda İzmir ekibine kazandırılan Salem Bouajila, Prince Manu Ballodom ve Pah Franck Goujon, sezon boyunca ortaya koydukları performansla gelecek adına umut verdi. Öte yandan yerli oyuncular Nevzat Tan Üzel ve Yusuf Ali Şirin de gösterdikleri başarılı performansla beğeni topladı.

Böylece Göztepe yönetimi, yalnızca A takıma yaptığı yatırımlarla değil, altyapıya verdiği önem ve genç oyuncuların gelişimine sağladığı katkıyla da dikkat çekmeyi başardı.

GENÇ OYUNCULARA TFF'DEN ÖDÜL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen ödüllerde, Göztepe U19 takımının başarılı kalecisi Nevzat Tan Üzel, 2025-2026 sezonu U19 PAF Ligi'nin "En Başarılı Kalecisi" seçildi. UEFA Youth League finalinde Trabzonspor U19'a karşı oynanan maçın en değerli oyuncusu seçilen Göztepeli Yusuf Ali Şirin de ödülünü aldı. İki genç futbolcu, final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende plaketlerini Türkiye Futbol Federasyonu'nun takdim ettiği ödül töreninde teslim aldı.

