Ziraat Türkiye Kupası
Judocular, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek!

Sivas'tan 3 genç judocu, 5-7 Haziran'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda milli formayı giyerek ülkemizi temsil edecek. Belinay Kavak, Yusuf Emir Yanık ve Yiğitalp Çakır madalya için tatamiye çıkacak. İşte detaylar...

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 11:14
Sivaslı judocular Belinay Kavak, Yusuf Emir Yanık ve Yiğitalp Çakır, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına tatamiye çıkacak.

Sivaslı judocular, 5-7 Haziran tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Minikler Avrupa Balkan Judo Şampiyonası'nda milli forma ile tatamiye çıkacak.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında Sivaslı judocular da yer alıyor. Şampiyonada 57 kiloda Belinay Kavak, 55 kiloda Yusuf Emir Yanık ve 73 kiloda Yiğitalp Çakır madalya mücadelesi verecek.

Sivas Judo Antrenörü Fatih Akşin ise, Kuzey Makedonya'ya hareket edeceklerini belirterek, sporcuların uzun süredir bu organizasyona hazırlandığını söyledi. Akşin, "Minikler Balkan Şampiyonası için Kuzey Makedonya'ya gidiyoruz. Sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek" dedi.

