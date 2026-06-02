Spor yazarları Türkiye-Kuzey Makedonya maçını değerlendirdi

Korner ve ikinci sarı kartlara VAR müdahale edebilecek. Taç ve kale vuruşlarında 5 saniye sınırı uygulanacak.

Oyuncu değişiklikleri için 10 saniye süre sınırı olacak.

Sakatlıklarda ise oyuncu en az 1 dakika içinde saha dışına çıkacak.

Amaç, daha hızlı oyun ve topun oyunda kaldığı sürenin maksimuma çıkarılması.

Ben bu kuralları sonuna kadar destekliyorum. Futbol ne kadar hızlı oynanırsa, seyir zevki de o kadar artar.

Bu arada Deniz Gül ile Can Uzun'un uyumu da mükemmeldi.

Montella'nın forvetsiz sistemi tıkır tıkır işledi ve bu sistem, bizi Dünya Kupası'na götürdü.

Ama dün gördük ki, forvetli sistemi de çok başarılı Montella hocanın.



