Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Spor yazarları Türkiye-Kuzey Makedonya maçını değerlendirdi

Spor yazarları Türkiye-Kuzey Makedonya maçını değerlendirdi

Son dakika A Milli Takım haberleri: A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası öncesinde Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleden 4-0 galip ayrılarak moral depoladı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Türkiye-Kuzey Makedonya maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (Milli Takım spor haberi)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 08:40
ZEKİ UZUNDURUKAN-BU TAKIM DÜNYAYI TİTRETİR!

Çok görkemli bir maç başlangıcımız oldu.
15. saniyede Can Uzun ile gole çok yaklaştık.
Can'ın vuruşunda top direkte patladı. Ne şuttu ama...
Ardından sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ortasına harika bir vuruş yapan Orkun Kökçü fileleri havalandırdı.
(Orkun Kökçü; son 4 maçta 1 gol, 2 asist, muazzam performans) Bu gole teknik direktörümüz Montella'nın verdiği reaksiyon ve sevinç bizleri duygulandırdı.
Artık Türk gibi düşünen, 'Ben de sizlerden biriyim. Türk olmak istiyorum' diyen bir hocamız var.

Milli Takımımız, adeta Kandilli akıntısı gibi dalga dalga Kuzey Makedonya'nın üzerine gitmeye devam etti.
Baskımız ikinci golümüzü getirdi.
Eren Elmalı ile soldan çok hızlı bir atak geliştirdik.
Eren'in ceza sahasına inip, Can Uzun'a yaptığı servisi Can, şık bir şutla ağlara gönderdi.
Can Uzun oynadığı futbolla gözlerimizin pasını sildi.
Oyun bilgisi ve kıvrak zekası ile maça damgasını vurdu.
Bu arada Dünya Kupası ile birlikte yeni kurallar devreye girecek.

Korner ve ikinci sarı kartlara VAR müdahale edebilecek. Taç ve kale vuruşlarında 5 saniye sınırı uygulanacak.
Oyuncu değişiklikleri için 10 saniye süre sınırı olacak.
Sakatlıklarda ise oyuncu en az 1 dakika içinde saha dışına çıkacak.
Amaç, daha hızlı oyun ve topun oyunda kaldığı sürenin maksimuma çıkarılması.
Ben bu kuralları sonuna kadar destekliyorum. Futbol ne kadar hızlı oynanırsa, seyir zevki de o kadar artar.
Bu arada Deniz Gül ile Can Uzun'un uyumu da mükemmeldi.
Montella'nın forvetsiz sistemi tıkır tıkır işledi ve bu sistem, bizi Dünya Kupası'na götürdü.
Ama dün gördük ki, forvetli sistemi de çok başarılı Montella hocanın.

İlk yarıda Kuzey Makedonya'nın bir pozisyonu vardı, o pozisyonda kalecimiz Altay çok başarılıydı.
Dünkü maçta Oğuz Aydın'ı izlerken, 'Fenerbahçe, bu Oğuz'u sezon boyunca nasıl yedek kulübesinde oturttu?' dedim içimden.
Montella, ikinci yarıya başlarken üç değişiklik birden yaptı. İrfan Can, Samet Akaydin, Kaan Ayhan maça dahil oldu.
Can Uzun ile Deniz Gül arasındaki uyumdan bahsetmiştim.
İkinci yarıda bu müthiş ikilinin üretimi ile farkı üçe çıkardık.
Can Uzun ortaladı, Deniz Gül kafa ile topu ağlarla buluşturdu.

Maçta farkı bulduktan sonra bol bol oyuncu değiştirdik.
Kuzey Makedonya'ya gol yağdırdık!
Sonuç olarak yüzlerimizi güldüren bir tablo ortaya çıktı.
Yedeklerimizle, as kadromuzla 2026 Dünya Kupası'na hazırız!
Bekle bizi Dünya!
Bekle bizi Amerika!
Gümbür gümbür geliyoruz!

TURGAY DEMİR-CAN, OĞUZ, ORKUN, DENİZ!

Bizim Çocuklar tek kelimeyle mükemmel başladılar. Henüz ilk dakikada Can'ın şutu direkten dönerken, Oğuz'un taşıdığı topu Orkun ağlara gönderdi. Ardından bu kez Can havalandırdı fileleri ve Makedonyalı oyuncular uzun süre bu şoku atlatamadılar. Can ve Orkun çok klas isimler. İkisi de bugüne kadar hak ettikleri kadar şans bulamadılar. Dünkü performansları Montella'ya verilmiş güçlü bir mesajdı.

Eren (Sakatlanıp çıkana kadar) ve Oğuz'un maç boyu yaptığı kanat bindirmeleri de mükemmeldi. Kerem ve Yunus gibi hızlı ama tek ayaklı kanat oyuncuları mı, Oğuz gibi güçlü ve çift ayaklı kanat oyuncusu mu daha çok işimize yarar bence bu maç itibariyle tartışmamız gereken konulardan biri de budur. Ben solda Can Uzun, sağda Oğuz, ortada Orkun, önde Arda ve en önde Kenan ya da Deniz Gül der ve orada noktayı koyarım. Montella ne yapar onu kendi bilir.

Kalemizde de güven veren bir isim vardı. İlk yarının sonlarına doğru Alioski'nin kale altı pastan attığı şutu müthiş kurtaran Altay da kupaya hazır olduğu mesajını verdi. 2. yarıda İrfan, Kaan, Samet oyuna dahil olurken, Kuzey Makedonya'da alternatif oyuncularını sahaya sürdü. Samet, Ozan'ın yerine stopere geçerken, İrfan da Yunus'un yerine kanatta görev aldı ve bunlar çok normal. Ama Orkun'un yerinde Kaan Ayhan'ı denemek oldukça garipti!.. Neyse ki bu garip deneme bir şeyi değiştirmedi. İkinci yarının başlarında Can Uzun bu kez topu Deniz Gül'ün kafasına kondurdu. Deniz de yumuşak vuruşu aşırtma bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Uzun sözün kestirmesi, Milli Takım Kupa öncesi umut verdi…

