Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası mesajı! "Yüreğimizle sahada olacağız"

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 23:23

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile sahasında oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı. Maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, "Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz. Türk halkına mesajım; enerjimiz tavan. Biz, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimizi mutlu etmek istiyoruz, yüreğimizle sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.