Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Transferi resmen açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin transferi için girişimlerde bulunduğu Robert Lewandowski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Polonyalı yıldızın eşi Anna Lewandowska, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 22:10
Safi'nin Polonyalı yıldızla görüşme gerçekleştirdiği ve resmi teklif yaptığı iddia edilmişti.
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'dan ayrılan tecrübeli golcüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska, yeni adreslerinin Türkiye olacağını açıkladı.
Lewandowska, sosyal medyadan kendisine sorulan, "Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna "Türkiye olacak" yanıtını verdi.
Anna Lewandowska'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
