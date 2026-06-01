IFAB'ın yeni kuralı Türkiye - Kuzey Makedonya maçında uygulandı! Kale vuruşu gecikince...

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 21:26

A Milli Futbol Takımımız ile Kuzey Makedonya, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 21. dakikasında Kuzey Makedonya kalecisi Dimitrievski'nin kale vuruşu yapacağı sırada oyunu geciktirmesinin ardından hakem Jose Luis Munuera Montero korner kararı verdi. Böylelikle IFAB'ın hayata geçirdiği ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da uygulanacak olan 'Taç ve kale vuruşlarında 5 saniye kuralı' Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinde test edilmiş oldu. İşte o anlar...