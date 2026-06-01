Milli maç ne zaman? Türkiye - Kuzey Makedonya canlı yayın!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği hazırlık maçında Türkiye, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde en çok aranan sorular ise "Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" oldu. A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesi önemli bir prova niteliği taşıyan bu karşılaşmada hem yeni oyuncuları deneyecek hem de taktiksel hazırlıklarını sürdürecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

TÜRKİYE: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can, Oğuz, Deniz

KUZEY MAKEDONYA:

ATV CANLI YAYIN BİLGİSİ

Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık karşılaşması, yayın hakları gereği ATV kanalından naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar, televizyon başından ATV kanalını takip edebilecekleri gibi, kanalın resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de "ATV canlı izle" seçeneğiyle mücadeleyi kesintisiz seyredebilirler.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlık dönemi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. İstanbul Chobani Stadyumu (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) ev sahipliğinde oynanacak olan heyecan dolu müsabaka, 1 Haziran 2026 Pazartesi (bu akşam) saat 20.30'da başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

