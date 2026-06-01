CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesinde transferde bir hayli adı geçen Serhou Guirassy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Gineli golcünün kulübü Borussia Dortmund'dan sarı-lacivertli camiayı üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 16:03
Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

6-7 Haziran'da seçime gidecek olan Fenerbahçe'de iki başkan adayından transfer hakkında açıklamalar ardı ardına geliyor.

Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

Aziz Yıldırım'ın 2 santrforla anlaştığını söylemesi üzerine Hakan Safi'nin Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu Serhou Guirassy ile ilgili sözleri gündem oldu.

Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

Safi,"Seçimi kim kazanırsa kazansın Guirassy'yi kadrosuna katacak. Bu nedenle, Allah'ın izniyle ben onu transfer edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

2 başkan adayının bu sözlerinin ardından Borussia Dortmund cephesinden Serhou Guirassy'nin transfer gündemiyle alakalı dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIK"

Kulübün sportif genel müdürü Lars Ricken, Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Serhou için bize ulaşan herhangi bir teklif yok. Ayrıca onu satma gibi bir planımız da bulunmuyor. Borussia Dortmund'da geçirdiği son iki sezonda takım için ne kadar değerli olduğunu etkileyici şekilde gösterdi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

40 MİLYON EURO

Gazetenin haberine göre Dortmund, ancak 40 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık olabilir. Çünkü 30 yaşındaki golcünün sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin Fenerbahçe için geçerli olmadığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

SPORTİF DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Ole Book, kulübün mali açıdan sorumlu davranmak zorunda olduğunu ve oyuncularına teklif gelme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

"OLAĞANÜSTÜ TEKLİFLER GELİRSE..."

Guirassy hakkında özel olarak konuşan Book, "Attığı gollerle takım için çok ama çok önemli bir oyuncu. Bu yüzden onu satmak gibi bir planımız veya önceliğimiz yok. Ancak burada da geçerli olan kural aynı: Olağanüstü teklifler gelirse bunlar değerlendirilir." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!

PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maça çıkan Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Diego Carlos F.Bahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos F.Bahçe'den ayrılacak mı? 15:31
İşte dev derbi öncesi tüm detaylar! İşte dev derbi öncesi tüm detaylar! 15:17
G.Saray'da Sallai için flaş karar! G.Saray'da Sallai için flaş karar! 15:01
A Milli Takım sahada! A Milli Takım sahada! 13:28
Dursun Özbek mazbatasını aldı! Dursun Özbek mazbatasını aldı! 13:05
F.Bahçe ceza alacak mı? Hakan Safi açıkladı! F.Bahçe ceza alacak mı? Hakan Safi açıkladı! 12:45
Daha Eski
İşte Aziz Yıldırım'ın stoper listesi! İşte Aziz Yıldırım'ın stoper listesi! 12:16
Hakan Safi ünlü teknik adam ile yine görüşecek! Hakan Safi ünlü teknik adam ile yine görüşecek! 12:08
G.Saray'dan transferde 40 milyon euro'luk yıldız! G.Saray'dan transferde 40 milyon euro'luk yıldız! 11:38
İşte Montella'nın Kuzey Makedonya maçı muhtemel 11'i! İşte Montella'nın Kuzey Makedonya maçı muhtemel 11'i! 10:40
Beşiktaş'a Pavlidis müjdesi! Beşiktaş'a Pavlidis müjdesi! 10:03
Mertens G.Saray'a geri mi dönüyor? Mertens G.Saray'a geri mi dönüyor? 09:50