Fenerbahçe'yi Serhou Guirassy transferinde üzen haber!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesinde transferde bir hayli adı geçen Serhou Guirassy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Gineli golcünün kulübü Borussia Dortmund'dan sarı-lacivertli camiayı üzen haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 16:03
2 başkan adayının bu sözlerinin ardından Borussia Dortmund cephesinden Serhou Guirassy'nin transfer gündemiyle alakalı dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIK"
Kulübün sportif genel müdürü Lars Ricken, Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Serhou için bize ulaşan herhangi bir teklif yok. Ayrıca onu satma gibi bir planımız da bulunmuyor. Borussia Dortmund'da geçirdiği son iki sezonda takım için ne kadar değerli olduğunu etkileyici şekilde gösterdi." ifadelerini kullandı.
40 MİLYON EURO
Gazetenin haberine göre Dortmund, ancak 40 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık olabilir. Çünkü 30 yaşındaki golcünün sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin Fenerbahçe için geçerli olmadığı belirtiliyor.
SPORTİF DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA
Öte yandan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Ole Book, kulübün mali açıdan sorumlu davranmak zorunda olduğunu ve oyuncularına teklif gelme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurduklarını söyledi.
"OLAĞANÜSTÜ TEKLİFLER GELİRSE..."
Guirassy hakkında özel olarak konuşan Book, "Attığı gollerle takım için çok ama çok önemli bir oyuncu. Bu yüzden onu satmak gibi bir planımız veya önceliğimiz yok. Ancak burada da geçerli olan kural aynı: Olağanüstü teklifler gelirse bunlar değerlendirilir." sözlerini sarf etti.
PERFORMANSI
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maça çıkan Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.
