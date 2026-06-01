CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dursun Özbek Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

Dursun Özbek Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, kulübün kurucusu Ali Sami Yen veBeşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 18:04
Dursun Özbek Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-28 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi, ilk olarak kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.

Mazbata töreninin ardından gerçekleştirilen ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Aydın Özbek, yeni dönemin hem sportif başarılar hem de kulüp projelerinin devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özbek, "Her defasında olduğu gibi mazbatalarımızı aldıktan sonra kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in mezarını, kabrini ziyaret edip ona dualar ediyoruz. Bilahare de Galatasaray Lisesi'nde ilk yönetim kurulu toplantımızı yapacağız. Yeni sezona hazırlıklarımız vardı zaten. Önemli bir sezon, zor bir sezon olacağını düşünüyorum" dedi.

Yeni yönetim kurulu olarak hazırlıklarını önceden yaptıklarını ifade eden Özbek, "Hem sportif manada hem de uyguladığımız, hazırladığımız projelerin devamlılığı açısından önemli bir dönem bizi bekliyor. Arkadaşlarımızla beraber bu dönemin hazırlığını zaten yapmıştık. Bizden beklenen hem sportif olarak hem de projeler bazında daha iyisini yapmak olacak. Onun için hazırız. Bu yeni dönemin Galatasaray Spor Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum ve iyi bir sezon için hazırlıklarımıza başladığımızı bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Sami Yen'in kabrindeki ziyaretin ardından Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrine giderek saygı duruşunda bulundu ve dua etti.

Transferde F.Bahçe, G.Saray ve Juventus üçgeni!
Muriqi'de son dakika! Menajeri Mallorca'ya geldi ve...
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan CHP'ye uyarı: Sokakların karışmasına izin vermeyiz
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Guirassy şoku!
G.Saray'da Sallai için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 18:36
TBF'den Beşiktaş ve G.Saray'a ceza! TBF'den Beşiktaş ve G.Saray'a ceza! 18:34
Yıldırım'dan kongre öncesi Anıtkabir ziyareti Yıldırım'dan kongre öncesi Anıtkabir ziyareti 18:28
Muriqi'de son dakika! Menajeri Mallorca'ya geldi ve... Muriqi'de son dakika! Menajeri Mallorca'ya geldi ve... 18:14
Özbek Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti Özbek Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti 18:04
Melo'dan Neymar'a G.Saray forması hediyesi! Melo'dan Neymar'a G.Saray forması hediyesi! 18:02
Daha Eski
G.Saray'dan ayrılan Noa Lang'a LaLiga kancası! G.Saray'dan ayrılan Noa Lang'a LaLiga kancası! 16:59
F.Bahçe Medicana ayrılığı duyurdu! F.Bahçe Medicana ayrılığı duyurdu! 16:48
Gurbetçi vatandaşımızdan A Milli Takım'a şiir! Gurbetçi vatandaşımızdan A Milli Takım'a şiir! 16:42
F.Bahçe'ye Guirassy şoku! F.Bahçe'ye Guirassy şoku! 15:53
Diego Carlos F.Bahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos F.Bahçe'den ayrılacak mı? 15:31
İşte dev derbi öncesi tüm detaylar! İşte dev derbi öncesi tüm detaylar! 15:17