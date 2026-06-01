Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol TBF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

TBF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN ve Galatasaray MCT Technic'e para cezası verdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 18:34
TBF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray MCT Technic ve Beşiktaş GAİN'e para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde 28 Mayıs'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yaşanan "salon ve seyirci olayları" dolayısıyla sarı-kırmızılılara toplam 830 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurul tarafından Beşiktaş GAİN İdari Menajeri Murat Mürtezaoğlu'na ise aynı müsabakada "saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" nedeniyle 50 bin 625 lira para cezası verildi.

Akatlar'da 30 Mayıs'ta oynanan play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında siyah-beyazlı taraftarların sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" nedeniyle Beşiktaş'a da 430 bin lira para cezası uygulandı.

