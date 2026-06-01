Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang'a İspanya'dan talip!

Galatasaray'ın sezon sonunda opsiyonunu kullanmayarak Napoli'ye geri gönderdiği Noa Lang'ın talipleri artıyor. Hollandalı kanat oyuncusu için LaLiga ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 16:59
Ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray'ın eski yıldızına İspanya'dan talip çıktı.

Sarı-kırmızılıların sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Ancak yönetim, oyuncunun sözleşmesindeki 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayarak Lang'ı sezon sonunda Napoli'ye geri gönderdi.

Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili yeni gelişme ise İspanya'dan geldi.

ESPANYOL TRANSFER ŞARTLARINI SORDU

Fichajes.net'in haberine göre LaLiga ekiplerinden Espanyol'un, 26 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sorduğunu ve olası maliyetini detaylı şekilde incelemeye aldığı öne sürüldü.

MONCHI'NİN İLK HEDEFİ LANG

Espanyol'da sportif direktörlük görevine getirilen Monchi'nin, takımın hücum hattını güçlendirmek için önemli isimleri gündemine aldığı belirtilirken, Noa Lang'ın da listenin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor.

Sevilla, Roma ve Aston Villa'daki başarılı transfer hamleleriyle tanınan Monchi'nin, Espanyol'u yeniden rekabetçi bir takım haline getirmek istediği ve bu doğrultuda ses getirecek transferler üzerinde çalıştığı kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Güncel piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang için Espanyol'un satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirebileceği belirtiliyor.

İspanyol ekibinin transferi gerçekleştirmesi halinde Noa Lang, Monchi döneminin ilk büyük hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçebilir.

İŞTE O HABER:

"Galatasaray'a kiralanan Noa Lang, en iyi sezonunu geçirmese de Avrupa'da önemli bir isme sahip ve Espanyol için büyük etki yaratacak bir transfer olabilir."

