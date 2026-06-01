Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang'a İspanya'dan talip!
Galatasaray'ın sezon sonunda opsiyonunu kullanmayarak Napoli'ye geri gönderdiği Noa Lang'ın talipleri artıyor. Hollandalı kanat oyuncusu için LaLiga ekibi devreye girdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 16:59
Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili yeni gelişme ise İspanya'dan geldi.
ESPANYOL TRANSFER ŞARTLARINI SORDU
Fichajes.net'in haberine göre LaLiga ekiplerinden Espanyol'un, 26 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sorduğunu ve olası maliyetini detaylı şekilde incelemeye aldığı öne sürüldü.
MONCHI'NİN İLK HEDEFİ LANG
Espanyol'da sportif direktörlük görevine getirilen Monchi'nin, takımın hücum hattını güçlendirmek için önemli isimleri gündemine aldığı belirtilirken, Noa Lang'ın da listenin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor.
Sevilla, Roma ve Aston Villa'daki başarılı transfer hamleleriyle tanınan Monchi'nin, Espanyol'u yeniden rekabetçi bir takım haline getirmek istediği ve bu doğrultuda ses getirecek transferler üzerinde çalıştığı kaydedildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Güncel piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang için Espanyol'un satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirebileceği belirtiliyor.
İspanyol ekibinin transferi gerçekleştirmesi halinde Noa Lang, Monchi döneminin ilk büyük hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçebilir.
İŞTE O HABER:
"Galatasaray'a kiralanan Noa Lang, en iyi sezonunu geçirmese de Avrupa'da önemli bir isme sahip ve Espanyol için büyük etki yaratacak bir transfer olabilir."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.