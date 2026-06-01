Muriqi transferinde son dakika gelişmesi! Menajeri Mallorca'ya geldi ve...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı Vedat Muriqi transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 18:14
Yıldırım, La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Kosovalı golcüyle her konuda anlaşma sağladı.
İspanyol basını, Vedat Muriqi'nin sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin son gelişmeyi duyurdu.
Ultima Hora'da yer alan habere göre, Vedat Muriqi'nin menajeri Utku Cenikli ve Aziz Yıldırım'ın yetki verdiği bir danışman, golcü futbolcunun bonservis sorunun çözmek üzere Mallorca'da bir araya geldi.
Cenikli'nin oyuncusunu Fenerbahçe'ye transfer etmek için çalıştığı belirtildi.
Mallorca yönetiminin küme düşülmesi sonrası deneyimli santrforun takımdan ayrılma arzusunun farkında olduğu ve transferde kolaylık sağlayacağı aktarıldı.
Ancak İspanyol ekibinin Muriqi için 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep ettiği ve Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu kaydedildi.
Vedat Muriqi, 2019/20 sezonunda da sarı-lacivertli formayı terletmiş ve sezon sonunda 21 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.
Kosovalı forvet, bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 37 maçta 23 gol atarak dikkat çekti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.