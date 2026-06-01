CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan kongre öncesi Anıtkabir ziyareti

Aziz Yıldırım'dan kongre öncesi Anıtkabir ziyareti

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım kongre öncesi çalışmalarını bugün Ankara’da sürdürdü. Başkent’te ilk olarak Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu görüşmesinin ardından Anıtkabir’i ziyaret etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 18:28
Aziz Yıldırım'dan kongre öncesi Anıtkabir ziyareti

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yurt çapındaki temaslarına bugün Ankara'da devam etti. Aziz Yıldırım, Ankara ziyaretleri kapsamında, sabah saatlerinde Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen yemekte, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

TOBB temaslarının ardından Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Aziz Yıldırım, mozeleye çelenek konulmasının ardından Anıtkabir anı defterini imzaladı.

Aziz Yıldırım anı defterine şunları yazdı:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün, Cumhuriyet'in sarsılmaz kalesi ve Kuvayı milliye ruhunun spor sahalarındaki temsilcisi, Fenerbahçemiz adına derin bir saygı ve büyük bir sorumlulukla huzurunuzdayım. En karanlık ve umutsuz anlarda bile ihtiyacımız olan gücü, milletimizi tek bir ülkü etrafında toplayan ve bağımsızlığa ulaştıran eşsiz iradenizden alıyoruz. İmkansızlıklar içindeki bir vatanı ayağa kaldırıp tek vücut yaptığınız gibi, bizler de bugün aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe'yi en kudretli haline getirme sorumluluğunu taşıyoruz. Fenerbahçe'nin sadece bir spor kulübü olmadığının, Cumhuriyet'in sarsılmaz değerlerini yarınlara ulaştıracak kutsal bir sorumluluk üstlendiğinin bilincindeyiz. Şanlı formamızı giyen her sporcumuz, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı duruşundan taviz vermeden mücadelesini sürdürecektir. Fikirlerinizden ve devrimlerinizden bir an bile sapmadan, milyonlarca taraftarımızla tek vücut halinde bu ulu çınarı hak ettiği yere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Sonsuz şükran, minnet ve özlemle…

Aziz Yıldırım"

Muriqi'de son dakika! Menajeri Mallorca'ya geldi ve...
G.Saray'dan ayrılan Noa Lang'a LaLiga kancası!
DİĞER
Simge Sağın sevgilisini yere göğe sığdıramadı! "Aradığım ruh eşi bulundu"
Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Guirassy şoku!
G.Saray'da Sallai için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muriqi'de son dakika! Menajeri Mallorca'ya geldi ve... Muriqi'de son dakika! Menajeri Mallorca'ya geldi ve... 18:14
Özbek Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti Özbek Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti 18:04
Melo'dan Neymar'a G.Saray forması hediyesi! Melo'dan Neymar'a G.Saray forması hediyesi! 18:02
G.Saray'dan ayrılan Noa Lang'a LaLiga kancası! G.Saray'dan ayrılan Noa Lang'a LaLiga kancası! 16:59
F.Bahçe Medicana ayrılığı duyurdu! F.Bahçe Medicana ayrılığı duyurdu! 16:48
Gurbetçi vatandaşımızdan A Milli Takım'a şiir! Gurbetçi vatandaşımızdan A Milli Takım'a şiir! 16:42
Daha Eski
F.Bahçe'ye Guirassy şoku! F.Bahçe'ye Guirassy şoku! 15:53
Diego Carlos F.Bahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos F.Bahçe'den ayrılacak mı? 15:31
İşte dev derbi öncesi tüm detaylar! İşte dev derbi öncesi tüm detaylar! 15:17
G.Saray'da Sallai için flaş karar! G.Saray'da Sallai için flaş karar! 15:01
A Milli Takım sahada! A Milli Takım sahada! 13:28
Dursun Özbek mazbatasını aldı! Dursun Özbek mazbatasını aldı! 13:05