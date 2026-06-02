Galatasaray'a Can Uzun müjdesi! Transferde son karar...
Hücum hattını güçlendirmek ve yabancı kontenjanında avantaj sağlamak isteyen Galatasaray, Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı Can Uzun transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yaklaşan milli futbolcunun kararı sonrası gözler Alman kulübüne çevrildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 06:50
OYUNCU YEŞİL IŞIK YAKTI
Alman ekibi önceki gün teknik direktörlük koltuğuna Adi Hütter'in getirildiğini açıkladı. Yeni sezon planlaması için Hütter'in vereceği karar bekleniyor.
Can Uzun için gelen teklifi değerlendirmek isteyen Alman ekibi, hocasıyla yapacağı görüşme sonrasında kesin kararını verecek.
Oyuncunun da Şampiyonlar Ligi ve G.Saray'da forma giymek istemesi sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor.
Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maça çıkan 20 yaşındaki Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
ÇOCUKLUK AŞKI GALATASARAY
Can Uzun'un çocukluğundan beri G.Saray taraftarı olduğu ortaya çıktı. Babasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla fotoğrafları ortaya çıkan Can, çocukluk aşkı G.Saray'da forma giymeyi istiyor. Transferde Alman ekibinin vereceği karar büyük önem taşıyor.
