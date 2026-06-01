'Bizim Çocuklar'dan Dünya Kupası öncesi Kadıköy'de müthiş prova!

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Orkun Kökçü, 18. Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. 2026 Dünya Kupası için Türkiye'deki hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın turnuva için ABD'ye gidecek. ABD'de turnuva öncesinde son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü Türkiye Saati ile 01.00'de Venezuela ile karşılaşacak.

9 İSİM KADRODA YOK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.

Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAPTAN OLARAK ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Kuzey Makedonya maçına kaptan olarak çıktı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

AY-YILDIZLILAR 1697 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Kadıköy'de maça çıktı.

Milli takım son olarak 8 Ekim 2021'de 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada milli takım gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

2. dakikada ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

16. dakikada Türkiye, skoru 2-0 yaptı. Orta alandan hızlı atakla başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.

45+3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada ay-yıldızlılar skoru 3-0 yaptı. Can Uzun'un ceza sahası dışından içeri gönderdiği uzun topu, Deniz Gül kafayla dokunarak ağlarla buluşturdu.

70. dakikada Türkiye şık bir organizasyonla 4. golü buldu. Arda Güler'in topuk pasıyla sağdan çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Karşılaşma Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

