İngilizlerden flaş Greenwood iddiası! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Hakan Safi'nin ardından bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da Mason Greenwood transferi için devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 23:33
İki başkan adayı da transfer çalışmalarını sürdürürken, Hakan Safi'nin Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
Ada basını, İngiliz yıldız ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
İKİ ADAY DA GREENWOOD'U İSTİYOR
BBC'de yer alan habere göre; Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım da Mason Greenwood'u gündemine aldı.
Haberde sarı-lacivertlilerin, Marsilya ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda sorun yaşamayacağı belirtildi.
ROMA DA TALİP
Öte yandan Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma'nın da yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı.
