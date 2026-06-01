Hakan Safi'den flaş transfer ve Aziz Yıldırım açıklaması! 2 milli yıldız...
Transfer çalışmalarına hız verdiklerini açıklayan Hakan Safi, iki Türk milli futbolcuyla anlaşma sağladıklarını duyurdu. Safi, seçim sürecine kadar dünya çapında yıldız isimleri de Fenerbahçe'ye kazandıracaklarını ifade etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 23:31
"2-3 dünya yıldızı daha gelecek"
Seçim öncesinde taraftarları heyecanlandıracak transferlerin devam edeceğini söyleyen Hakan Safi, "Seçime kadar 2-3 dünya yıldızını daha getireceğimi söyledim. Ancak ıslak imza olmadan hiçbir ismi açıklamıyorum. Kimseye karşı mahcup olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Yeni transferler için performansa dayalı özel bonus sistemleri hazırladıklarını da anlatan Safi, "Her 5 gole ayrı, her 10 gole ayrı prim veriyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve Süper Lig şampiyonluğu için de ciddi bonuslar belirledik" diye konuştu.
AZİZ YILDIRIM'A YANIT
Konuşmasında başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın birlik çağrısına da değinen Safi, sert ifadeler kullandı.
Yıldırım'a çeşitli sorular yönelten Safi, "2018 yılındaki seçimden sonra Fenerbahçe'ye bir kez olsun destek açıklaması yaptınız mı? Gerçekleştirdiğimiz transferlerin ardından bizi SPK'ya şikâyet etmekle tehdit ettiniz mi? Bu süreçte kulübe maddi destek sağladınız ya da sponsorluk yaptınız mı?" dedi.
Birlik çağrısının samimi olmadığını savunan Safi, "İşinize geldiğinde birleşmeden söz ediyor, işinize gelmediğinde ayrıştırıyorsunuz. Sizinle Fenerbahçelilik anlayışımız arasında siyah ile beyaz kadar fark var. Siz kendi Fenerbahçelilik anlayışınızı dayatmak istiyorsunuz, biz ise Fenerbahçe'nin değerlerini yaşatmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
