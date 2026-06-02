Hakan Safi'den flaş Lewandowski hamlesi! Polonyalı golcünün o şartını kabul etti
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin golcü transferi için Robert Lewandowski ile irtibat kurduğu ve transfer için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Safi'nin, Polonyalı golcünün o şartını da kabul ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 06:50
37 yaşındaki yıldız için Hakan Safi, tüm şartları zorlayacak.
Barça'dan ayrıldıktan sonra; "Seviye olarak daha alt bir ligde mücadele edebilirim" diyen Lewandowski'nin en az 2 yıllık kontrat talep ettiği, Hakan Safi'nin de bu talebi kabul ettiği öğrenildi.
BU SEZON 19 GOL ATTI
Geride bıraktığımız sezonda Barcelona formasıyla; 31 La Liga, 11 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 de Supercopa olmak üzere toplamda 46 karşılaşmaya çıkan Robert Lewandowski, 19 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymayı başardı.
2 ALTIN AYAKKABISI VAR
Robert Lewandowski, kariyerindeki tüm organizasyonlarda 20 defa, lig aşamalarında ise 10 kez gol krallığı yaşadı. Polonyalı santrfor ayrıca; 2020-21 ve 2021- 22 sezonlarında attığı gollerle Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi oldu. 2 kez dünyada, 1 kez de Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.
