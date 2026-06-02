Hakan Safi'den flaş Lewandowski hamlesi! Polonyalı golcünün o şartını kabul etti

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin golcü transferi için Robert Lewandowski ile irtibat kurduğu ve transfer için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Safi'nin, Polonyalı golcünün o şartını da kabul ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce yaptığı açıklamada yıldız isimleri transfer etmek istediği belirten Safi, forvet transferi için Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yle görüştüğünü açıklamıştı.

Hakan Safi'nin sarı-lacivertli formayı giydirmek istediği diğer ismin ise; Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.

Polonyalı süper star için düğmeye basan ve menajeriyle görüşen Safi'nin Lewandowski'yle de irtibat kurduğu belirtildi.

37 yaşındaki yıldız için Hakan Safi, tüm şartları zorlayacak.

Barça'dan ayrıldıktan sonra; "Seviye olarak daha alt bir ligde mücadele edebilirim" diyen Lewandowski'nin en az 2 yıllık kontrat talep ettiği, Hakan Safi'nin de bu talebi kabul ettiği öğrenildi.

BU SEZON 19 GOL ATTI

Geride bıraktığımız sezonda Barcelona formasıyla; 31 La Liga, 11 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 de Supercopa olmak üzere toplamda 46 karşılaşmaya çıkan Robert Lewandowski, 19 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymayı başardı.

2 ALTIN AYAKKABISI VAR

Robert Lewandowski, kariyerindeki tüm organizasyonlarda 20 defa, lig aşamalarında ise 10 kez gol krallığı yaşadı. Polonyalı santrfor ayrıca; 2020-21 ve 2021- 22 sezonlarında attığı gollerle Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi oldu. 2 kez dünyada, 1 kez de Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.

