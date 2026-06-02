Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde yeni gelişme
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın birçok önemli kulübünün transfer listesinde yer alan Nijeryalı futbolcunun geleceği merak edilirken, sarı-kırmızılı yönetim olası bir ayrılık ihtimaline karşı harekete geçti. Galatasaray, Osimhen'in takımdan ayrılma kararı vermesi durumunda talep edeceği bonservis bedelini belirlerken, ortaya çıkan rakamın transfer piyasasında ses getirmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 06:50
Herhangi bir menajerle çalışmayan Osimhen'in sadece avukatı bulunuyor.
Henüz İstanbul'dan ayrılmayan ve burada konserlere katılan Nijeryalı oyuncunun herhangi bir takımla görüşme yapma ihtimali de bulunmuyor.
Ayrıca G.Saray yönetiminin, süper yıldızı ile yollarını ayırmak gibi bir düşüncesi de bulunmuyor.
Sarı-kırmızılılar olası bir teklif halinde Osimhen için kapıyı 150 milyon euro'dan açacak.
Yeni sezon öncesinde Osimhen takımda kalacakmış gibi çalışmalar yapılıyor.
