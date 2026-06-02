Galatasaray'dan transferde Ibrahima Konate bombası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak Fransız yıldız Ibrahima Konate'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 09:41
Yönetim, Chelsea, Real Madrid ve Körfez ekiplerinin radarında bulunan 27 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ikna edip Sarı-Kırmızılı formayı giydirmeyi hedefliyor.
Bu sezon Liverpool formasıyla 51 maça çıkan Konate söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. 1.91 boyundaki Konate, hava hakimiyetinin yanında fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla da dikkatleri çekiyor.
Fransa Milli Takımı ile de 27 maça çıkan tecrübeli savunmacıya güncel verilere göre 50 milyon euro değer biçiliyor.
