Erkekler Sutopu Süper Lig'de final heyecanı başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası
Spor Toto Erkekler Sutopu Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi 3 Haziran'da Galatasaray ile ENKA arasında başlayacak. Final serisinin ilk maçı Kalamış'ta oynanacak. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 10:08
Spor Toto Erkekler Sutopu Süper Lig'de final serisi, 3 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre ENKA ve Kalamış Sutopu Havuzlarındaki müsabakalar, Galatasaray-ENKA takımları arasında oynanacak. Serinin ilk maçı, 3 Haziran'da saat 20.00'de başlayacak.

Maç programı şu şekilde:

3 HAZİRAN:

20.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)

4 HAZİRAN PERŞEMBE

12.00 ENKA-Galatasaray (ENKA)

5 HAZİRAN CUMA

20.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)

6 HAZİRAN CUMARTESİ (GEREKİRSE)

15.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)

7 HAZİRAN PAZAR (GEREKİRSE)

10.30 ENKA-Galatasaray (ENKA)

