Erkekler Sutopu Süper Lig'de final heyecanı başlıyor!

Spor Toto Erkekler Sutopu Süper Lig'de final serisi, 3 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre ENKA ve Kalamış Sutopu Havuzlarındaki müsabakalar, Galatasaray-ENKA takımları arasında oynanacak. Serinin ilk maçı, 3 Haziran'da saat 20.00'de başlayacak.
Maç programı şu şekilde:
3 HAZİRAN:
20.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)
4 HAZİRAN PERŞEMBE
12.00 ENKA-Galatasaray (ENKA)
5 HAZİRAN CUMA
20.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)
6 HAZİRAN CUMARTESİ (GEREKİRSE)
15.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)
7 HAZİRAN PAZAR (GEREKİRSE)
10.30 ENKA-Galatasaray (ENKA)