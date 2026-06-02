Erkekler Sutopu Süper Lig'de final heyecanı başlıyor!

Spor Toto Erkekler Sutopu Süper Lig'de final serisi, 3 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre ENKA ve Kalamış Sutopu Havuzlarındaki müsabakalar, Galatasaray-ENKA takımları arasında oynanacak. Serinin ilk maçı, 3 Haziran'da saat 20.00'de başlayacak.

Maç programı şu şekilde:

3 HAZİRAN:

20.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)

4 HAZİRAN PERŞEMBE

12.00 ENKA-Galatasaray (ENKA)

5 HAZİRAN CUMA

20.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)

6 HAZİRAN CUMARTESİ (GEREKİRSE)

15.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)

7 HAZİRAN PAZAR (GEREKİRSE)

10.30 ENKA-Galatasaray (ENKA)