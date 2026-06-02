Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Parmos Bordo Basketbol'dan coşkulu şampiyonluk kutlaması!

Parmos Bordo Basketbol'dan coşkulu şampiyonluk kutlaması!

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off finalinde Gaziantep Basketbol'u yenen Parmos Bordo Basketbol, Süper Lig'e yükselme başarısını görkemli bir törenle kutladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 10:38
Parmos Bordo Basketbol’dan coşkulu şampiyonluk kutlaması!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Parmos Bordo Basketbol takımı, şampiyonluğunu düzenlenen tören ve Türk pop müziği sanatçısı Demet Akalın konseriyle kutladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Finali'nde Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Parmos Bandırma Basketbol Kulübü, şampiyonluk kupasını Bandırma'ya getirdi. Düzenlenen törende Bordo Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez, Bordo Basket'in sponsorlarına teşekkür plaketi verdi. Ardından Bordo Basket Kulübü Başkanı Özgür Kızıllar, icra kurulu üyeleri ve basketbolcular sahneye davet edilerek taraftarı selamladı. Basketbolcuların kupayı kaldırarak şampiyonluğu kutlamasının ardından program, Demet Akalın konseriyle sona erdi.

