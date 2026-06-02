Parmos Bordo Basketbol’dan coşkulu şampiyonluk kutlaması!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Parmos Bordo Basketbol takımı, şampiyonluğunu düzenlenen tören ve Türk pop müziği sanatçısı Demet Akalın konseriyle kutladı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Finali'nde Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Parmos Bandırma Basketbol Kulübü, şampiyonluk kupasını Bandırma'ya getirdi. Düzenlenen törende Bordo Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez, Bordo Basket'in sponsorlarına teşekkür plaketi verdi. Ardından Bordo Basket Kulübü Başkanı Özgür Kızıllar, icra kurulu üyeleri ve basketbolcular sahneye davet edilerek taraftarı selamladı. Basketbolcuların kupayı kaldırarak şampiyonluğu kutlamasının ardından program, Demet Akalın konseriyle sona erdi.