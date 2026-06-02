Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımızın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen duyuruldu. İşte teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercih ettiği o futbolcular...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 11:00 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 12:16
A Milli Takımımızın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri doğrultusunda kafilede 26 futbolcu yer aldı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda bulunmayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.

Daha önce açıklanan 35 kişilik aday kadrodan ise Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Mustafa Eskihellaç ve Yusuf Sarı nihai kadroya dahil edilmedi.

Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Amerika kıtasının üç büyük ülkesinde oynanacak. Toplam 104 karşılaşmanın oynanacağı bu dev organizasyonda, A Milli Takımımız da zorlu play-off engelini aşarak adını dünyanın en iyileri arasına yazdırmayı başarmıştı.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ 2026

14 Haziran 2026

07.00 Avustralya - TÜRKİYE

20 Haziran 2026

06.00 TÜRKİYE – Paraguay

26 Haziran 2026

05.00 TÜRKİYE – ABD

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
F.Bahçe'den Lewa'ya dev teklif!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Antalya’dan Ankara’ya uzanan rüşvet ağı: Özel’in adaylık borsasına fezleke | CHP’li 6 vekile dokunulacak
Cimbom'dan Konate bombası!
F.Bahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi!
Yusuf Eren Temizel Avrupa ikincisi! 11:50
F.Bahçe'den Lewa'ya dev teklif! 11:50
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde! 11:43
Venezuela-Türkiye hazırlık maçı ne zaman? 11:42
Judocular balkan şampiyonasına hazır! 11:14
G.Saray'a transfer şoku! Milli yıldız... 11:04
A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! 10:59
Göztepe'nin gençleri dikkatleri çekti! 10:45
Parmos Bordo şampiyonluk kutlaması! 10:38
Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya! 10:32
Okçulukta 14. Fetih Kupası! 10:23
F.Bahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! 10:22