Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için flaş karar! Yeni gelecek yönetim...

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'deki geleceği büyük merak konusu haline gelen Oğuz Aydın ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli futbolcu, Türkiye-Kuzey Makedonya maçında sahada gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Kanarya'dan oyuncu için ise önemli bir karar alındığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 10:22
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan ve hakkında ayrılık haberleri çıkan Oğuz Aydın, milli maçta dikkatleri üzerine topladı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında maça ilk 11'de başladı ve sağ kanattaki performansıyla göz doldurdu.

Kuzey Makedonya maçını değerlendiren Fotomaç gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan, "Kuzey Makedonya maçında Oğuz Aydın'ı izlerken, 'Fenerbahçe, bu Oğuz'u sezon boyunca nasıl yedek kulübesinde oturttu?' dedim içimden." dedi.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım da geçtiğimiz günlerde, "Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım ama tam tersi çocuk geriye gitti. İyi oyuncu ama onu geliştirmek lazım. Ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Elimizde değer var ama değer ile ilgilenmediğimiz için dışarıda kaldı." demişti.

FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR

Sarı-lacivertliler, ayrılık haberlerine rağmen değişen yabancı kuralıyla birlikte milli futbolcunun ayrılığına çok sıcak bakmıyor.

YENİ HOCA KARAR VERECEK

Oğuz Aydın'ın geleceği, Fenerbahçe'de göreve gelecek yeni yönetimle belli olacak.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 39 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 4 asist yaptı.

