Galatasaray'a sürpriz golcü! Ukraynalı yıldız için düğmeye bastılar
Süper Lig şampiyonu Galatasaray transferde vites yükseltti. Golcü rotasyonu için çalışmalarını sürdüren Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Dinamo Kiev formasını terleten Matviy Ponomarenko Galatasaray formasını terletebilir. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 13:11
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk coşkusu yaşayan Cimbom artık hedeflerini büyüttü.
Gelecek sezon Devler Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda rotasyonun geniş olduğu bir kadro yapılanması planlanıyor.
Golcü hattında da önemli isimleri yakın takibe alan Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Cimbom'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Dinamo Kiev'in genç oyuncusu Matviy Ponomarenko.
Galatasaray'ın, yabancı oyuncu kontenjanı planlaması doğrultusunda genç ve gelişime açık futbolculara yöneldiği belirtilirken, 20 yaşındaki santrfor için Avrupa'dan da önemli kulüplerin devrede olduğu belirtiliyor.
Ukrayna futbolunun son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Ponomarenko, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla scout ekiplerinin radarına girmeyi başardı.
Genç forvet, 2025-26 sezonunda Dinamo Kiev formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta çıkarken 16 gol kaydetti.
1.88 boya sahip olan oyuncu, ceza sahası içindeki bitiriciliği ve fizik gücüyle dikkat çekiyor.