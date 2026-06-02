Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor'un Hollanda kampı 20 Temmuz'da başlayacak!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 5 Temmuz'da Samsun'da başlayacak ve ikinci etap kampını 20 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 14:08
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 5 Temmuz'da Samsun'da başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıkların ikinci etabını ise geçen sezon da kamp yaptığı Hollanda'da gerçekleştirecek.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde sürdürecek olan Samsunspor'da kamp programı netleşti. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk etap kampını 5 Temmuz'da Samsun'da başlatacak. Futbolcular, burada gerçekleştirilecek antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamlayacak. Karadeniz temsilcisi, daha sonra yurt dışı kampı için Hollanda'ya gidecek. Samsunspor, 20 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Teknik Direktör Thorsten Fink'in bu süreçte takımın fiziksel ve taktiksel çalışmalarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Öte yandan Hollanda kampı kapsamında oynanması planlanan hazırlık maçlarının programı ve rakipler ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

