Ve Bologna, Domenico Tedesco'yu resmen duyurdu!

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco, İtalya Serie A ekibi Bologna ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından geleceği merak konusu olan Domenico Tedesco'nun yeni durağı belli oldu.

Bologna, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. İtalyan ekibi, Tedesco ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.