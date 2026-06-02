CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...

Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. La Liga devinin o yıldızın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Osimhen'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 18:17
Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...

İspanya La Liga'nın dev takımlarından Atletico Madrid'in, Julian Alvarez'in ayrılma ihtimaline karşılık Victor Osimhen'i gündemine aldığı öğrenildi.

Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...

Galatasaray'ın Osimhen'i kolay bırakmayacağı, Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılılardan aldığı 15 milyon euroluk maaşın da kendisine talip olan kulüpler için sorun olduğu belirtildi.

Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Osimhen'in sözleşmesinde bir fesih maddesinin olmadığı ancak Napoli ile yapılan anlaşmada 'Anti-İtalyan' cezasının yer aldığı belirtildi. Yani Galatasaray şayet 2027 yazına kadar Nijeryalı forveti Serie A takımlarından herhangi birine satarsa, Napoli'ye 70 milyon euro ceza ödemek zorunda kalacak.

Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...

AS'nin haberinde Osimhen'in, Ocak 2026'da Devler Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçı sonrasında İspanyol basınına yaptığı şu açıklamalarına yer verildi:

Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...

"Onları (Atletico Madrid) beğeniyorum. Antrenörlerinin her zaman hayranı oldum. Kendisiyle birkaç kez karşılaştım. Agresif oynuyorlar ve güçlü bir kimlikleri var. Antrenör uzun yıllardır orada olduğu için oyuncular da onun istediği şekilde oynamaya alışkın. Bu yüzden kendi performansımızı bu kadar övüyorum"

Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...

"Atlético dünyanın en iyi takımlarından biri ve onlara karşı aldığımız beraberlik, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...

Osimhen ile Atletico Madrid haricinde Avrupa'nın birçok üst düzey kulübü, bilhassa Manchester United'ın ilgilendiği de haberde son olarak vurgulandı.

Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...

İŞTE O HABER

G.Saray için o yıldızlar transferde karşı karşıya!
"Gitmek istiyorum" dedi! F.Bahçe ve transfer...
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun "A"rınma Takımı'nda sürpriz isimler | "Hain" diyene disiplin yolu
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ve anlaşma tamam! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
G.Saray'a Ukraynalı golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe transferi açıkladı! Göztepe transferi açıkladı! 17:45
Sidny Cabral hayatı ve kariyeri! Sidny Cabral hayatı ve kariyeri! 17:17
Ve anlaşma tamam! Yeni transfer İstanbul'a geliyor Ve anlaşma tamam! Yeni transfer İstanbul'a geliyor 17:02
Göztepe'den çifte hamle! Göztepe'den çifte hamle! 16:06
A Milli Takım'ın en değerli futbolcuları A Milli Takım'ın en değerli futbolcuları 16:02
Trabzonspor'dan Onana ısrarı! Trabzonspor'dan Onana ısrarı! 15:54
Daha Eski
Beşiktaş Hentbol'da Oliver ile yollar ayrıldı! Beşiktaş Hentbol'da Oliver ile yollar ayrıldı! 15:53
Pereira'dan Beşiktaş'a transfer reddi! Pereira'dan Beşiktaş'a transfer reddi! 15:43
G.Saray için o yıldızlar transferde karşı karşıya! G.Saray için o yıldızlar transferde karşı karşıya! 15:09
Anadolu Efes'te Poirier sakatlandı! Anadolu Efes'te Poirier sakatlandı! 14:57
Hakan Safi'den transfer itirafı! Hakan Safi'den transfer itirafı! 14:39
G.Saray'dan olağanüstü genel kurul kararı! G.Saray'dan olağanüstü genel kurul kararı! 14:19