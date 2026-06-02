Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Golcüleri takımdan ayrılırsa...
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. La Liga devinin o yıldızın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Osimhen'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 18:17
AS'nin haberinde Osimhen'in, Ocak 2026'da Devler Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçı sonrasında İspanyol basınına yaptığı şu açıklamalarına yer verildi:
"Onları (Atletico Madrid) beğeniyorum. Antrenörlerinin her zaman hayranı oldum. Kendisiyle birkaç kez karşılaştım. Agresif oynuyorlar ve güçlü bir kimlikleri var. Antrenör uzun yıllardır orada olduğu için oyuncular da onun istediği şekilde oynamaya alışkın. Bu yüzden kendi performansımızı bu kadar övüyorum"
"Atlético dünyanın en iyi takımlarından biri ve onlara karşı aldığımız beraberlik, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."
Osimhen ile Atletico Madrid haricinde Avrupa'nın birçok üst düzey kulübü, bilhassa Manchester United'ın ilgilendiği de haberde son olarak vurgulandı.
