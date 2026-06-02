Trabzonspor'dan transferde Andre Onana ısrarı!

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak olan Trabzonspor, öncelikli olarak kaleci transferini bitirmeyi planlıyor.

Karadeniz ekibi, sezon başında Manchester United'dan bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo-mavililer, Kamerunlu file bekçisini bir yıl daha kadrosunda tutmak ve yeni bir kiralık anlaşma için görüşme yapmak istiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 33 maçta forma giyen Onana, kalesinde 40 gol gördü. 30 yaşındaki eldiven, kalesini 6 maçta kapamıştı.

İŞTE O HABER