Göztepe, Ali Habeşoğlu ve Filip Akdemir transferinde sona yaklaştı!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç ve dış transferde hareketli günler geçirmeye başlayan Göztepe iki genç oyuncu ile son aşamaya geldi. Gelecek sezonda da hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda yönetimin Bodrum Futbol Kulübü'nde top koşturan forvet Ali Habeşoğlu ve İsveç 1'inci Lig ekiplerinden Lunds BK'da forma giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu Filip Akdemir'le anlaşma aşamasında olduğu ifade edildi. Göztepe'nin, Bodrum FK ile 2030 yılına kadar sözleşmesi süren 21 yaşındaki Ali Habeşoğlu transferi için yeşil-beyazlılarla sıkı bir pazarlık halinde olduğu ve iki kulübün bir aksilik olmazsa anlaşma sağlayacağı kaydedildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen pivot santrfor Ali Habeşoğlu için ayrıca RAMS Başakşehir'in de nabız yokladığı, İstanbul temsilcisinin de genç golcüyü kadrosuna dahil etmek istediği kaydedildi. 2025-2026 sezonunun başında 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'da Bodrum FK'ya gelen Ali Habeşoğlu, kariyerinde ilk kez 1'inci Lig'de forma giymesine rağmen çok iyi çıkış yakaladı. Play-Off'lar dahil yeşil-beyazlılarda 41 maça çıkan Ali, 2798 dakika süre alıp 12 gol attı ve 4 asist yaptı. İsveç'te yetişen 20 yaşındaki Filip ise Lunds'ta futbola başladı. Şu an devam eden İsveç 1'inci Lig'inde 9 maça çıkan Filip, 4 gol atarak dikkat çekti.