Beşiktaş'a transferde Ibrahim Sangare şoku!

Gelecek sezon orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Ibrahim Sangare'yi listesine almıştı.

Siyah-beyazlıların yakından takip ettiği Fildişili oyuncu hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

YENİ KONTRAT HAZIRLIĞINDALAR

Football Insider'da yer alan habere göre Nottingham Forest, oyuncunun performanslarını ödüllendirmek ve diğer kulüplerin ilgisini bertaraf etmek amacıyla yeni bir kontrat hazırlığında.

VITOR PEREIRA'DAN AYRILIĞA RET

28 yaşındaki yıldız isim, teknik direktör Vitor Pereira tarafından gelecek sezon kadronun kilit parçalarından biri olarak görülüyor. Nottingham Forest'ın planının kadroyu güçlendirmek olduğu, bu nedenle yıldız oyuncuları elinde tutmaya öncelik verdiği vurgulandı.

MANU DA ONU İSTİYOR

Oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Manchester United'ın da ilgilendiği haberde yer alan bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezon Nottingham Forest formasıyla 43 maça çıkan Sangare, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 2028'e kadar kontratı olan oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER