Galatasaray için transferde sürpriz takas gelişmesi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon kadro planlama çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'da geride kalan sezon forma terleten 2 yıldız isim bu kez transfer takası nedeniyle karşı karşıya gelebilir. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 15:09
Galatasaray'da şampiyon tamamlanan sezonun ardından transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Cimbom'da bazı isimler gösterdikleri performansla pek çok takımın radarına girmiş durumda.
Bazı oyuncular ise tam istenilen seviyede performans gösteremese de yine de önemli takımların transfer listesinde bulunuyor.
Geride kalan sezon formsuz durumu ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdaki geleceği soru işareti haline gelen Wilfried Singo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre; Galatasaray ile Napoli bir kez daha transferde karşı karşıya geliyor.
İtalyan basınına göre Wilfried Singo'ya talip olan Napoli, Noa Lang ile takas teklifinde bulunacak.
Haberde iki takımın da böyle bir takastan kârlı çıkacağı belirtildi. Ancak Galatasaray yönetiminin Singo için 30 milyon Euro'yu aşan bir ücret talep edebileceği aktarılıyor.