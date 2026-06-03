Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, bir yandan seçim diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Safi her ne kadar kongre öncesinde önceliği santrfor bölgesine vermiş olsa da A Spor'a yaptığı açıklamada; bir de kaleci alacağını duyurmuştu.