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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçildiği takdirde A Spor'a yaptığı açıklamada kaleci transferi yapacağını duyurmuştu. Safi'nin futbol yapılanmasında rol alacak olan Paolo Maldini'nin ise vatandaşı olan o ismi kaleci transferi için önerdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, bir yandan seçim diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

Safi her ne kadar kongre öncesinde önceliği santrfor bölgesine vermiş olsa da A Spor'a yaptığı açıklamada; bir de kaleci alacağını duyurmuştu.

Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

Safi'nin futbol yapılanmasında önemli rol üstelenen Paolo Maldini, kaleci olarak Fenerbahçe'ye vatandaşı Alex Meret'i önerdi.

Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

Bu transferde başroldeki isim şüphesiz Paolo Maldini olacak.

Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

İtalyan spor adamı, Hakan Safi'den onayı aldıktan sonra; hem Napoli yönetimiyle hem de oyuncu kanadıyla görüşmelere başlayacak.

Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

Napoli'deki formasını geçtiğimiz sezon Milinkovic Savic'e kaptıran 29 yaşındaki başarılı eldiven de kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.

Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

7 SEZONDA 2 ŞAMPİYONLUK


2018 yaz transfer döneminde Udinese'den kiralanan, 2019'da ise 26 milyon Euro'ya bonservisi alınan Alex Meret, 7 sezondur Napoli'de görev yapıyor.

Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede

Napoli ile 2 Serie A şampiyonluğu yaşayan Alex Meret, İtalya Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

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