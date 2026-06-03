Hakan Safi Ederson'un yerine o ismi getirecek! Maldini vatandaşı için devrede
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçildiği takdirde A Spor'a yaptığı açıklamada kaleci transferi yapacağını duyurmuştu. Safi'nin futbol yapılanmasında rol alacak olan Paolo Maldini'nin ise vatandaşı olan o ismi kaleci transferi için önerdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
Bu transferde başroldeki isim şüphesiz Paolo Maldini olacak.
İtalyan spor adamı, Hakan Safi'den onayı aldıktan sonra; hem Napoli yönetimiyle hem de oyuncu kanadıyla görüşmelere başlayacak.
Napoli'deki formasını geçtiğimiz sezon Milinkovic Savic'e kaptıran 29 yaşındaki başarılı eldiven de kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.
7 SEZONDA 2 ŞAMPİYONLUK
2018 yaz transfer döneminde Udinese'den kiralanan, 2019'da ise 26 milyon Euro'ya bonservisi alınan Alex Meret, 7 sezondur Napoli'de görev yapıyor.
Napoli ile 2 Serie A şampiyonluğu yaşayan Alex Meret, İtalya Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.
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