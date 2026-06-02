CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Fransa Açık'ta Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finalde!

Fransa Açık'ta Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finalde!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı finale adını yazdırdı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 00:09
Fransa Açık'ta Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finalde!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev, İspanyol rakibi Rafael Jodar'ı (27), 7-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, 7 numaralı seribaşı Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Rus tenisçi Mirra Andreeva (8) ise Romanyalı raket Sorana Cirstea'yı (18), 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Hakan Safi o yıldızla prensipte anlaştı!
Safi'den 3 bomba birden! Hakan ve Merih'in ardından...
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi: Önce Jetten ardından Paşinyan | Türkiye-Ermenistan ilişkisi ana gündem
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası!
G.Saray için o yıldızlar transferde karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş GAİN seride 1-0 öne geçti! Beşiktaş GAİN seride 1-0 öne geçti! 22:39
Safi'den 3 bomba birden! Hakan ve Merih'in ardından... Safi'den 3 bomba birden! Hakan ve Merih'in ardından... 21:47
Hakan Safi o yıldızla prensipte anlaştı! Hakan Safi o yıldızla prensipte anlaştı! 21:34
Hakan Safi kongre üyeleriyle bir araya geldi Hakan Safi kongre üyeleriyle bir araya geldi 19:24
Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi! Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi! 18:45
Torreira ve Icardi'den flaş F.Bahçe sözleri! Torreira ve Icardi'den flaş F.Bahçe sözleri! 18:28
Daha Eski
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 18:22
Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! 18:17
Göztepe transferi açıkladı! Göztepe transferi açıkladı! 17:45
Sidny Cabral hayatı ve kariyeri! Sidny Cabral hayatı ve kariyeri! 17:17
Ve anlaşma tamam! Yeni transfer İstanbul'a geliyor Ve anlaşma tamam! Yeni transfer İstanbul'a geliyor 17:02
Göztepe'den çifte hamle! Göztepe'den çifte hamle! 16:06