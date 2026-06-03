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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızı ikna etmek adına önemli bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

Son yıllarda hem transferde hem de Süper Lig'de zirveyi kimselere bırakmayan G.Saray, yeni sezonda da oldukça iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

Kadrosunda Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran sarı- kırmızılılar, İtalyan ekibi Milan'dan ayrılacağını resmen açıklayan Rafael Leao'ya da talip olmuş durumda.

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

Portekizli kanat oyuncusuna yüksek bir teklif yapmaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi avantajıyla şu anda en şanslı takım konumunda.

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'ya göre G.Saray yönetimi temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Leao transferi için mali açıdan güçlü bir teklifi hazırlayan takım olduğu belirtilirken, Milan ile henüz resmi görüşmelere başlanmadığı aktarıldı.

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

Matteo'ya göre bunun sebebi ise İtalyan ekibinin şu anda sportif direktörünün olmaması. Ancak Milan da ayrılığa onay verdiği için Leao'nun istediği kulüple görüşmesine izin veriyor. G.Saray da 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

YILLIK 10 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Leaoyu ikna edebilmek için Milan'daki maaşının da üzerine çıkacak.

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

G.Saray yönetimi, yıldız futbolcu için senelik 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırmış durumda. Portekizli kanat oyuncusu İtalyan ekibinde bonuslar dahil yıllık 5.5-6 milyon euro kazanıyor.

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

TEKNİK VE HIZLI

Rafael Leao, Noa Lang'ın ayrılığından sonra aranan kanat oyuncusu olarak gösteriliyor. İtalya Serie A'da fırtına gibi esen 26 yaşındaki Portekizli futbolcu, hızı, tekniği ve bitiriciliği ile dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

Teknik direktör Okan Buruk, özellikle Şampiyonlar Ligi maçları için Leao'nun çok uygun olduğunu düşünüyor.

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