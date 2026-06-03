Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi
Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızı ikna etmek adına önemli bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.. | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'ya göre G.Saray yönetimi temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Leao transferi için mali açıdan güçlü bir teklifi hazırlayan takım olduğu belirtilirken, Milan ile henüz resmi görüşmelere başlanmadığı aktarıldı.
Matteo'ya göre bunun sebebi ise İtalyan ekibinin şu anda sportif direktörünün olmaması. Ancak Milan da ayrılığa onay verdiği için Leao'nun istediği kulüple görüşmesine izin veriyor. G.Saray da 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.
YILLIK 10 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Leaoyu ikna edebilmek için Milan'daki maaşının da üzerine çıkacak.
G.Saray yönetimi, yıldız futbolcu için senelik 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırmış durumda. Portekizli kanat oyuncusu İtalyan ekibinde bonuslar dahil yıllık 5.5-6 milyon euro kazanıyor.
TEKNİK VE HIZLI
Rafael Leao, Noa Lang'ın ayrılığından sonra aranan kanat oyuncusu olarak gösteriliyor. İtalya Serie A'da fırtına gibi esen 26 yaşındaki Portekizli futbolcu, hızı, tekniği ve bitiriciliği ile dikkat çekiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, özellikle Şampiyonlar Ligi maçları için Leao'nun çok uygun olduğunu düşünüyor.
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