Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! İtalyan gazeteci transfer müjdesini verdi

GÖRÜŞMELER BAŞLADI İtalyan gazeteci Matteo Moretto'ya göre G.Saray yönetimi temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Leao transferi için mali açıdan güçlü bir teklifi hazırlayan takım olduğu belirtilirken, Milan ile henüz resmi görüşmelere başlanmadığı aktarıldı.

Matteo'ya göre bunun sebebi ise İtalyan ekibinin şu anda sportif direktörünün olmaması. Ancak Milan da ayrılığa onay verdiği için Leao'nun istediği kulüple görüşmesine izin veriyor. G.Saray da 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.