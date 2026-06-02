Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de pazar günü gerçekleştirilecek seçimde Aziz Yıldırım ile yarışacak Hakan Safi'den flaş bir hamle geldi. Robert Lewandowski ve Mason Greenwood transferlerini bitirme aşamasına getiren, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu transferlerinde de önemli aşama kaydeden Safi, bir milli yıldıza daha talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 21:47
Sarı-lacivertlilerde seçime sayılı günler kala Hakan Safi cephesinden somut adımlar gelmeye başladı.
Safi, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'dan önemli aşama kaydederken, ve Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski ile prensip anlaşması sağladı.
Hakan Safi, Greenwood ve Lewandowski hamleleri sonrası 3 yıldızın transferini daha bitirmeye hazırlanıyor.
HAKAN VE MERİH İLE GÖRÜŞME YAPILDI
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Hakan Safi, pazartesi günü Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile görüştü.
ZEKİ ÇELİK DE LİSTEDE
Bu isimlere ek olarak Zeki Çelik de hedefteki bir diğer isim.
Hakan Safi'nin yönetiminde olan Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç'ın transfer operasyonlarını yürüttüğü öğrenildi.
İki ismin salı günü Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
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