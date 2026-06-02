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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de pazar günü gerçekleştirilecek seçimde Aziz Yıldırım ile yarışacak Hakan Safi'den flaş bir hamle geldi. Robert Lewandowski ve Mason Greenwood transferlerini bitirme aşamasına getiren, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu transferlerinde de önemli aşama kaydeden Safi, bir milli yıldıza daha talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 21:47
Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek.

Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık için yarışacak.

Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

Sarı-lacivertlilerde seçime sayılı günler kala Hakan Safi cephesinden somut adımlar gelmeye başladı.

Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

Safi, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'dan önemli aşama kaydederken, ve Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski ile prensip anlaşması sağladı.

Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

Hakan Safi, Greenwood ve Lewandowski hamleleri sonrası 3 yıldızın transferini daha bitirmeye hazırlanıyor.

Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

HAKAN VE MERİH İLE GÖRÜŞME YAPILDI

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Hakan Safi, pazartesi günü Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile görüştü.

Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

ZEKİ ÇELİK DE LİSTEDE

Bu isimlere ek olarak Zeki Çelik de hedefteki bir diğer isim.

Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

Hakan Safi'nin yönetiminde olan Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç'ın transfer operasyonlarını yürüttüğü öğrenildi.

Hakan Safi'den 3 transfer bombası birden! Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve...

İki ismin salı günü Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

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