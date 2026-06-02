CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi!

Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi!

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Mardin 1969 Spor, teknik direktörlük görevine Ahmet Cingöz'ü getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 18:46
Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi!

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar ile Başkan Vekili Polat Kasap katıldı. Taraflar arasında 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan başkan Rıdvan Aşar, Ahmet Cingöz ile yeniden çalışacak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yeni sezonda güçlü, genç ve dinamik bir ekip oluşturacaklarını ifade eden Aşar, mevcut kadronun kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve takıma birkaç takviye yapılacağını söyledi. Taraftarların endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Aşar, "Ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Ahmet hocamız ve ekibiyle sürekli istişare halindeyiz. Görüşmelerimizi tamamlayarak anlaşmayı resmiyete döktük. Bundan sonra sezon hazırlıklarına hız vereceğiz. Mardin halkına ve spor camiasına hayırlı olsun" dedi.

'MARDİN'İ KENDİ EVİ GİBİ GÖREN OYUNCULARI KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ'

Teknik direktör Ahmet Cingöz ise geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta emeği geçen tüm kulüp çalışanlarına, futbolculara ve teknik ekibe teşekkür etti. Yönetimin kendisine duyduğu güvenin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Cingöz, taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini kaydetti. 1'inci Lig'de daha zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Cingöz, yıllardır farklı liglerde edindiği teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük tecrübelerini takımın başarısı için kullanacağını söyledi. Transfer çalışmalarına da değinen Cingöz, "Bulunduğu şehri sahiplenen, formasını sonuna kadar terleten ve mücadele eden oyunculardan oluşan bir kadro kuracağız. Geçen sezon bunu başardık, bu sezon da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Artık yabancı oyuncularımız da olacak. Taraftarlarımız transfer konusunda heyecanlı olabilir ancak doğru adımları atarak ilerleyeceğiz. Mardin'i kendi evi gibi gören oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" diye konuştu.

"Gitmek istiyorum" dedi! F.Bahçe ve transfer...
Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Hatta Hollanda Başbakanı Rob Jetten var! Başkan Erdoğan'dan AB ve Gazze vurgusu | Yeni görevini tebrik etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Safi'den transfer itirafı!
Ve anlaşma tamam! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi! Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi! 18:45
Torreira ve Icardi'den flaş F.Bahçe sözleri! Torreira ve Icardi'den flaş F.Bahçe sözleri! 18:28
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 18:22
Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! 18:17
Göztepe transferi açıkladı! Göztepe transferi açıkladı! 17:45
Sidny Cabral hayatı ve kariyeri! Sidny Cabral hayatı ve kariyeri! 17:17
Daha Eski
Ve anlaşma tamam! Yeni transfer İstanbul'a geliyor Ve anlaşma tamam! Yeni transfer İstanbul'a geliyor 17:02
Göztepe'den çifte hamle! Göztepe'den çifte hamle! 16:06
A Milli Takım'ın en değerli futbolcuları A Milli Takım'ın en değerli futbolcuları 16:02
Trabzonspor'dan Onana ısrarı! Trabzonspor'dan Onana ısrarı! 15:54
Beşiktaş Hentbol'da Oliver ile yollar ayrıldı! Beşiktaş Hentbol'da Oliver ile yollar ayrıldı! 15:53
Pereira'dan Beşiktaş'a transfer reddi! Pereira'dan Beşiktaş'a transfer reddi! 15:43