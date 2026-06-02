Mardin 1969 Spor'da Ahmet Cingöz dönemi!

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar ile Başkan Vekili Polat Kasap katıldı. Taraflar arasında 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan başkan Rıdvan Aşar, Ahmet Cingöz ile yeniden çalışacak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yeni sezonda güçlü, genç ve dinamik bir ekip oluşturacaklarını ifade eden Aşar, mevcut kadronun kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve takıma birkaç takviye yapılacağını söyledi. Taraftarların endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Aşar, "Ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Ahmet hocamız ve ekibiyle sürekli istişare halindeyiz. Görüşmelerimizi tamamlayarak anlaşmayı resmiyete döktük. Bundan sonra sezon hazırlıklarına hız vereceğiz. Mardin halkına ve spor camiasına hayırlı olsun" dedi.

'MARDİN'İ KENDİ EVİ GİBİ GÖREN OYUNCULARI KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ'

Teknik direktör Ahmet Cingöz ise geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta emeği geçen tüm kulüp çalışanlarına, futbolculara ve teknik ekibe teşekkür etti. Yönetimin kendisine duyduğu güvenin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Cingöz, taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini kaydetti. 1'inci Lig'de daha zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Cingöz, yıllardır farklı liglerde edindiği teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük tecrübelerini takımın başarısı için kullanacağını söyledi. Transfer çalışmalarına da değinen Cingöz, "Bulunduğu şehri sahiplenen, formasını sonuna kadar terleten ve mücadele eden oyunculardan oluşan bir kadro kuracağız. Geçen sezon bunu başardık, bu sezon da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Artık yabancı oyuncularımız da olacak. Taraftarlarımız transfer konusunda heyecanlı olabilir ancak doğru adımları atarak ilerleyeceğiz. Mardin'i kendi evi gibi gören oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" diye konuştu.