Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Mauro Icardi ve Lucas Torreira'dan flaş Fenerbahçe derbisi sözleri!

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Lucas Torreira ile Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki yıldız futbolcu Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 18:29
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Lucas Torreira ile Mauro Icardi, kulübün YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şampiyon olacaklarına ne zaman inandıkları sorusuna yanıt veren Torreira, "İlk maçta. Kime karşı oynamıştık?" diyerek güldü. Icardi ise, "Ligin ilk maçında söylemiştik. Bu sene zordu. Fenerbahçe'ye karşı kazanmamız gerekiyordu. O maçı kazanmasaydık son üç hafta her şey çok zor olabilirdi." ifadelerini kullandı.

"GELECEK SEZONKİ"

En zor şampiyonluğun hangisi olduğu sorusuna Lucas Torreira, gülerek "Gelecek sezonki." yanıtını verdi.

"SENEDE BİR GOL ATIYOR"

Bu sezon unutamadığı maç sorulan Torreira'ya Mauro Icardi esprili bir şekilde, "Fenerbahçe. Senede bir gol atıyor." dedi. Bunun üzerine Torreira, "Sadece önemli maçlarda atıyorum. Sadece derbilerde." karşılığını verdi.

"MANCHESTER UNITED MAÇI"

Torreira'nın, "Senin attığın en güzel gol hangisi?" sorusunu yanıtlayan Icardi, "Manchester United. Golden sonra kaydığım... Penaltıyı kaçırıp telafi etmiştim." dedi.

"BAYERN MAÇI"

Galatasaray kariyerindeki en iyi oynadıkları maçın hangisi olduğu sorusuna Torreira, "Galatasaray'da oynadığım dört yılda en iyi oynadığımız maç 0 puan aldık ama Bayern Münih maçıydı." yanıtını verdi.

Icardi ise o karşılaşmayla ilgili, "İkisini de kaybettik. Ben ofsaytta olduğum için Torreira'nın golü sayılmamıştı." ifadelerini kullandı.

Torreira da o anı, "Futboldaki en güzel sevinç anımdı. Kafamı çevirip ofsayt bayrağını görünce yıkıldım." sözleriyle anlattı.

"KAZANMAK HİÇ KOLAY DEĞİL"

Galatasaray'ın son yıllardaki başarısına da değinen Lucas Torreira, "Türkiye'nin en büyük takımı haline geldik ama kazanmak artık kolaylaştı. Beklenti hep daha da yüksek oluyor. Dört yıldır şampiyon oluyoruz ama kolay değil. Diğer takımlara bakınca bu anlaşılıyor. Kazanamıyorlar. Kazanmak hiç kolay değil." dedi.

"SEVİYEYİ ARTIRDIK"

Türk futbolunun gelişimi hakkında da konuşan Mauro Icardi, "Türkiye'ye geldik ve dört senenin sonunda Türkiye yıllar sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Seviyeyi artırdık." dedi.

Lucas Torreira ise, "Onun ve diğer oyuncuların gelişiyle ligin seviyesi arttı. Artık buraya tatile gelinmiyor. Ciddi bir rekabet var." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DEPLASMANINDA DAHA RAHATIM"

Fikstür açıklandığında ilk baktığı maçın hangisi olduğu sorulan Lucas Torreira, dikkat çeken bir yanıt verdi.

Uruguaylı yıldız, "Takvim baktığımızda gözümüze çarpan ilk şey Fenerbahçe'ye karşı ne zaman oynayacağımız. Dört senedir Fenerbahçe deplasmanında oynadığımız maçlardan daha çok keyif alıyorum. Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.

