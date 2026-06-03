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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a İngiliz yıldızın peşinde! Türkiye'den talipleri de var

Galatasaray'a İngiliz yıldızın peşinde! Türkiye'den talipleri de var

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat hattını güçlendirmek için Jonathan Rowe'u gündemine aldı. Bologna forması giyen İngiliz oyuncu için sarı-kırmızılıların girişimlerini sürdürdüğü belirtilirken, İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Haberde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle transferde rakiplerine göre bir adım önde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'a İngiliz yıldızın peşinde! Türkiye'den talipleri de var

Dünya Kupası öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, geniş bir liste oluşturdu.

Galatasaray'a İngiliz yıldızın peşinde! Türkiye'den talipleri de var

Çok sayıda futbolcu ile temas halinde bulunan sarı-kırmısılı yönetim, Bologna forması giyen 23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jonathan Rowe'u da radarına almış durumda.

Galatasaray'a İngiliz yıldızın peşinde! Türkiye'den talipleri de var

Tuttomercato'dan derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar ilgilendiği oyuncu havuzuna genç futbolcuyu da dahil etti.

Galatasaray'a İngiliz yıldızın peşinde! Türkiye'den talipleri de var

Geçen yıl Marsilya'dan 17 milyon euro'ya transfer edilen Rowe, çok daha büyük bir kulübe gitmek istiyor.

Galatasaray'a İngiliz yıldızın peşinde! Türkiye'den talipleri de var

Özellikle Avrupa'da mücadele eden ve kendi liginde de zirve mücadelesi veren takımları tercih etmeye hazırlanan başarılı futbolcunun piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'a İngiliz yıldızın peşinde! Türkiye'den talipleri de var

Tuttomercato'ya göre; Rowe ile Türkiye'de G.Saray'ın dışında ilgilenen takımlar da yer alıyor.

Galatasaray'a İngiliz yıldızın peşinde! Türkiye'den talipleri de var

Ancak futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulundurarak G.Saray'a sıcak bakıyor.

Galatasaray'a İngiliz yıldızın peşinde! Türkiye'den talipleri de var

13 SKOR KATKISI SAĞLADI

Geçen yıl 44 resmi maça çıkan başarılı oyuncu 8 gol atarken 5 de asiste imzasını attı.

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