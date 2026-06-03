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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Hakan Safi'nin Antonio Conte'ye sunduğu teklifin detayları İtalyan basını tarafından açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de başkan adayları, çalışmak istedikleri teknik adamları da belirlemeye başladı. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman üzerinde dururken, Hakan Safi ise rotasını İtalya'ya çevirdi. Hedefteki isim; Antonio Conte.

Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Bunda Paolo Maldini'nin de katkısı büyük. İkili Şampiyonlar Ligi finalinden sonra bir araya gelmiş ve bu toplantıda Conte'nin ismi ön plana çıkmıştı.

Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Hakan Safi, görüşmeden iki gün sonra Maldini vasıtasıyla Conte'ye teklifte bulundu.

Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

İtalyan medyasından Corriere dello Sports'ta bu haberi doğruladı ve dünkü sayısında; "Hakan Safi, Conte'ye 2 yıllık sözleşme ve senelik 15 milyon euro teklif etti. Conte, Hakan Safi'nin sunduğu teklifi değerlendirmeye başladı" denildi.

Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

56 yaşındaki çalıştırıcının tek talibi Fenerbahçe değil. Suudi Arabistan'dan Conte'ye 25 milyon euronun üzeride iki teklif geldi.

Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Ancak, İtalyan çalıştırıcının önceliği Avrupa'da kalmak ve şu an Suudilerin teklifini kabul etmedi.

Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

ALTERNATİFLERİ DE İTALYAN

Hakan Safi, Conte'ye teklif yaptı ve beklemeye başladı. Anlaşma sağlanırsa, 2 senelik kontrat imzalanacak.

Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

56 yaşındaki çalıştırıcı, olumsuz yanıt verirse alternatifleri; Francesco Farioli ve Vincenzo Montella.

Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

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