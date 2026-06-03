Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Hakan Safi'nin Antonio Conte'ye sunduğu teklifin detayları İtalyan basını tarafından açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
İtalyan medyasından Corriere dello Sports'ta bu haberi doğruladı ve dünkü sayısında; "Hakan Safi, Conte'ye 2 yıllık sözleşme ve senelik 15 milyon euro teklif etti. Conte, Hakan Safi'nin sunduğu teklifi değerlendirmeye başladı" denildi.
56 yaşındaki çalıştırıcının tek talibi Fenerbahçe değil. Suudi Arabistan'dan Conte'ye 25 milyon euronun üzeride iki teklif geldi.
Ancak, İtalyan çalıştırıcının önceliği Avrupa'da kalmak ve şu an Suudilerin teklifini kabul etmedi.
ALTERNATİFLERİ DE İTALYAN
Hakan Safi, Conte'ye teklif yaptı ve beklemeye başladı. Anlaşma sağlanırsa, 2 senelik kontrat imzalanacak.
56 yaşındaki çalıştırıcı, olumsuz yanıt verirse alternatifleri; Francesco Farioli ve Vincenzo Montella.
Safi, Fenerbahçe'ye İtalyan modelini getirmek istiyor.
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