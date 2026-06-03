Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

İtalyan medyasından Corriere dello Sports'ta bu haberi doğruladı ve dünkü sayısında; "Hakan Safi, Conte'ye 2 yıllık sözleşme ve senelik 15 milyon euro teklif etti. Conte, Hakan Safi'nin sunduğu teklifi değerlendirmeye başladı" denildi.

56 yaşındaki çalıştırıcının tek talibi Fenerbahçe değil. Suudi Arabistan'dan Conte'ye 25 milyon euronun üzeride iki teklif geldi.