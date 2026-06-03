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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sadece imzalar kaldı! Yıldız isim gelecek sezon da Galatasaray'da

Sadece imzalar kaldı! Yıldız isim gelecek sezon da Galatasaray'da

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların yıldız isim için büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Futbolcu gelecek yıl da sarı-kırmızılı forma için ter dökecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 11:10
Sadece imzalar kaldı! Yıldız isim gelecek sezon da Galatasaray'da

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Sadece imzalar kaldı! Yıldız isim gelecek sezon da Galatasaray'da

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk önderliğinde üst üste 4 kez önemli bir başarıya imza atarken gözünü Devler Ligi'ne dikti.

Sadece imzalar kaldı! Yıldız isim gelecek sezon da Galatasaray'da

Cimbom, Devler Ligi'de önemli bir başarı elde edebilmek adına kadro planlama çalışmalarına hız verdi.

Sadece imzalar kaldı! Yıldız isim gelecek sezon da Galatasaray'da

Takımdan ayrılacak ve takıma transfer olacak isimler gündemi meşgul ederken Cimbom'da taraftarları sevindiren haber geldi.

Sadece imzalar kaldı! Yıldız isim gelecek sezon da Galatasaray'da

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda en az bir yıl daha kalması yönünde görüş bildirdiği Mario Lemina ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

Sadece imzalar kaldı! Yıldız isim gelecek sezon da Galatasaray'da

Sözleşmesi 1 sene daha uzatılacak olan Gabonlu yıldızla konunun sadece imzaya kaldığı ve gelecek yıl da parçalı formayı giyeceği öğrenildi.

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