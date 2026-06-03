Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!
Fenerbahçe, Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig devi ile temasa geçerek Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Hollandalı yıldızın şartlarını sorduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 10:35
Milliyet'te yer alan haberde Fenerbahçe'nin Premier Lig devine 34 yaşındaki tecrübeli ismin şartlarını sorduğu aktarıldı.
Ezeli rakibi Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden olan Hollandalı savunmacının Liverpool ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
Van Dijk'ın mali olarak cezbedici bir teklif alması durumunda İngiliz ekibinden ayrılığa sıcak baktığı öne sürülüyor.
Öte yandan Liverpool, sözleşmesinin son yılına giren yıldız stoperin satışından gelir elde etme fikrine olumlu yaklaşıyor.
Bu sezon Premier Lig'de 38 maçta 6 gol katkısı sunan Virgin van Dijk'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
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