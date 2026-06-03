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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Fenerbahçe, Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig devi ile temasa geçerek Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Hollandalı yıldızın şartlarını sorduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 10:35
Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer gündemindeki isimler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda her iki başkan adayı da dünya yıldızı isimleri transfer etmek üzere temaslarını sürdürürken sürpriz bir isim, sarı-lacivertli ekiple anıldı.

Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Kadıköy temsilcisi, golcü transferinin yanı sıra savunma hattında yapacağı güçlendirme doğrultusunda Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Milliyet'te yer alan haberde Fenerbahçe'nin Premier Lig devine 34 yaşındaki tecrübeli ismin şartlarını sorduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Ezeli rakibi Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden olan Hollandalı savunmacının Liverpool ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Van Dijk'ın mali olarak cezbedici bir teklif alması durumunda İngiliz ekibinden ayrılığa sıcak baktığı öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Öte yandan Liverpool, sözleşmesinin son yılına giren yıldız stoperin satışından gelir elde etme fikrine olumlu yaklaşıyor.

Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Bu sezon Premier Lig'de 38 maçta 6 gol katkısı sunan Virgin van Dijk'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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