Fenerbahçe'den Virgil van Dijk bombası!

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer gündemindeki isimler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda her iki başkan adayı da dünya yıldızı isimleri transfer etmek üzere temaslarını sürdürürken sürpriz bir isim, sarı-lacivertli ekiple anıldı.