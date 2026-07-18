2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak isteyen Fransa ile İngiltere, bugün Miami'de karşı karşıya geliyor. Yarı finalde İspanya'ya mağlup olan Fransa ile Arjantin'e kaybeden İngiltere, Dünya Kupası'nı galibiyetle noktalayabilmek için kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

FRANSA-İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Gusto, Hernandez, Konate, Lacroix, Zaire-Emery, Rabiot, Cherki, Olise, Doue, Mbappe.

İngiltere: Henderson, Quansah, Spence, Konsa, Guehi, Eze, Rice, Rogers, Saka, Rashford, Toney.

FRANSA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fransa-İngiltere maçı, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da başladı.

FRANSA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-İngiltere maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.